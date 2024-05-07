Советские артисты, которые сражались за Родину в Великой Отечественной войне

Алексей Смирнов

Весь Советский Союз знал его как хулигана Федю из гайдаевской "Операции Ы" и по многим другим ярким комедийным ролям. Однако вершиной его творческого пути в кино стала роль механика Макарыча из фильма "В бой идут одни "старики". В образе трогательного, хлопотливого и мудрого Макарыча воплотились воспоминания о войне самого Смирнова - фронтовика и орденоносца.



Алексей Макарович начал свой фронтовой путь рядовым. Окончил - лейтенантом. Служил командиром огневого взвода артиллерийской батареи. Смирнов был награждён 11 боевыми наградами, среди которых были ордена Славы II и III степени, орден Красной Звезды и медали "За отвагу" и "За боевые заслуги". Дойти до Берлина лейтенанту Смирнову не удалось: он был тяжело контужен и комиссован. Впоследствии он очень не любил вспоминать войну, поэтому-мало кто знал о том. каким героем он был на фронте. Между тем наградные листы, описывающие подвиги Алексея Смирнова, создают образ, совсем не похожий на того комичного увальня, которого знали миллионы советских кинозрителей.

Иннокентий Смоктуновский

Иннокентия могли призвать уже ближе к концу войны, в 1944-м, но судьба распорядилась иначе. Будучи курсантом пехотного училища, юноша собирал оставшуюся в поле картошку, чтобы прокормить семью (его отец погиб на

фронте в 42-м). За это Смоктуновского отчислили и отправили рядовым в самое пекло сражений. Иннокентий воевал на Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал Киев. А в 1943 году попал в плен. Через месяц, когда колонну пленных отправили в Германию, солдату чудом удалось сбежать. Полуживого от голода и усталости солдата укрывала и выхаживала украинская семья, в 44-м он снова оказался в строю. Смоктуновский участвовал в освобождении Варшавы, а закончил войну в звании старшего сержанта в немецком городе Гревесмюлене.

Юрий Никулин

Юрий Никулин. kinopoisk.ru

"Почти семь лет я не снимал с себя гимнастёрку, сапоги и солдатскую шинель. В армии я прошёл суровую жизненную школу, узнал немало людей, научился сходиться с ними, что впоследствии помогло в работе, в жизни. Ну а военная "карьера" моя за семь долгих лет - от рядового до старшего сержанта. Смешное и трагическое - две сестры, сопровождающие нас по жизни. Вспоминая всё весёлое и всё грустное, что было в эти трудные годы - второго больше, но первое дольше сохраняется в памяти, - я и постараюсь рассказать о минувших событиях так, как тогда их воспринимал... В армию меня призвали в 1939 году, когда ещё не исполнилось восемнадцати лет", - так начинается книга Юрия Никулина "Почти серьёзно".

За плечами будущего артиста цирка и кино две войны - Финская и Великая Отечественная. Оба раза мужчина воевал под Ленинградом, защищая подступы к городу. В 43-м дважды оказывался в госпитале - после контузии и воспаления лёгких, но комиссовался только в 1946-м. Награждён медалями "За отвагу", "За оборону Ленинграда" и "За победу над Германией".

Михаил Шундин

О военном пути Никулина написано немало. А вот его партнёра по арене Михаила Шуйдина отчего вспоминают реже. Между тем Шуйдин сражался не менее отважно. После начала войны, его отправили в Горьковское танковое

училище, из которого он выпустился лейтенантом. Спустя год он уже командовал танком Т-34. Его экипаж участвовал во многих решающих битвах: Сталинградской и Курской битвах, защищал город Ростов-на-Дону. В 1943 году был награждён орденом Красной Звезды. Более 10 раз он буквально заживо горел в танке, попадал в госпиталя, но всякий раз возвращался в строй. За его стойкость и героизм Михаил Иванович был награждён орденом Красного Знамени. Даже когда он стал клоуном, о войне смельчаку напоминали шрамы на лице и руках, которые он скрывал от публики под густым слоем грима.

Анатолий Папанов

С самого первого дня войны Папанов был призван на фронт, где стал командиром зенитной батареи и дослужился до старшего сержанта. Пройти всю войну будущему актёру было не суждено: в 42-м он был ранен в бою под Харьковым - рядом разорвался снаряд. Многие его сослуживцы погибли, Анатолия же засыпало землей, а осколок угодил в ногу. Папанова комиссовали вопреки его уговорам и протестам и с третьей группой инвалидности отправили в тыл. Как позже рассказывал артист, этот год научил его ценить жизнь - не только свою, а ту, что с большой буквы.

Анатолий Папанов. kinopoisk.ru

С потерями товарищей Анатолий Дмитриевич так и не смог до конца смириться: "Как можно забыть о двухчасовом бое, унесшим жизни двадцати девяти человек из сорока двух? Мы мечтали, строили планы, спорили, однако большинство товарищей погибло на моих глазах...Из выживших сформировали новый полк - и снова в те же места, и снова бой... Я видел, как люди после сражения совершенно менялись. Видел, как за одну ночь седели. Раньше думал, это литературный приём, оказалось - правда войны".

Владимир Этуш

Война застала 18-летнего юношу, беззаботным, окружённым вниманием девушек и талантливыми коллегами по театру. На фронт он мог не идти - студентам театральных вузов давали бронь. Но увидев, что на спектаклях практически нет зрителей, парень осознал - идёт война, и уже на следующий день записался в добровольцы. Первые несколько месяцев Владимир Абрамович провёл в школе переводчиков, после чего получил должность заместителя начальника отдела разведки 70-го укрепрайона. Воевал в Ростовской области, в горах Кабарды и Осетии, освобождал Ростов-на-Дону.



В 1943 году, мужчина был награждён орденом Красной Звезды. Через две недели война для Этуша закончилась: "Мы окопались и не могли сдвинуться с места 13 дней: немец стрелял беспрестанно. "..." С благословения комбата мне удалось поднять людей: пробежали метров 200 под огнём и опять залегли - вроде чуть продвинулись... Я вернулся в окоп к командиру, бой вроде окончился. Когда выходишь из атаки невредимым, теряешь бдительность. Я собрался на обед, встал в рост и... повернулся спиной к передовой. Перед тем как потерять сознание, услышал характерный звук "лопанья" разрывных пуль рядом с собой. А затем, когда очнулся, ощутил адскую боль внизу спины...".



Из-за серьёзного ранения (разбиты кости таза) актёра комиссовали и дали группу инвалидности. День Победы Владимир Абрамович отмечает всегда, считая его своим вторым днём рождения.

Элина Быстрицкая

Элина Быстрицкая. elika.spb.ru

Закончив курсы медсестёр, до 44-го года Элина работала в передвижном эвакогоспитале, где была самой юной санитаркой. Актриса участвовала в приёме раненых и со временем научилась не терять самообладание, глядя на тяжёлые раны солдат. Самое страшное воспоминание Быстрицкой о войне связано не со звуками снарядов и не со страданиями людей, коих много пришлось повидать будущей артистке, а с разбитым почтовым эшелоном: "Мне уже лет 15 тогда было: И вот я вижу: черная, обугленная степь, а по ней ветер несёт белые треугольники солдатских писем... Перед нашим прибытием фашисты разбомбили эшелон с почтой, и из разбитых вагонов ветер пачками, сотнями, тысячами выдувал в степь весточки с фронта. Я не могу передать своего состояния при виде этой картины. Мы с мамой к тому времени давно не получали писем от отца, и я понимала, как этих писем ждут родные наших бойцов".

Свои награды Быстрицкая получила только в 1984 году. Сотрудница отдела кадров не верила, что Элина, будучи маленько девочкой, могла побывать на фронте. Тогда актриса собрала все необходимые документы и получила заслуженные медали, орден Отечественной войны, нагрудный знак "Сын полка".

Михаил Пуговкин

Михаил, добавив к своему возрасту год, отправился на фронт вслед за отцом и братьями через два дня после начала войны. Не успев добраться до передовой, попал в свой первый бой: машины с солдатами бомбили немцы. Пуговкин служил разведчиком в составе стрелкового полка. Уцелел в боях под Смоленщиной, а под Ворошиловградом в 42-м получил серьёзное ранение в ногу. В госпитале умолял врачей не доводить дело до ампутации: "Доктор, нельзя мне без ноги, я же артист!". Ногу спасли, больше года потратив на реабилитацию, но актёра, разумеется, комиссовали.

Никто не забыт!

Во время войны Родину защищали также: Владимир Гуляев, Зиновий Гердт, Пётр Тодоровский, Екатерина Зеленая, Николай Боярский, Евгений Весник, Петр Тодоровский, Владимир Басов, Юрий Катин-Ярцев и другие артисты.