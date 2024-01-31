Символ семейного очага «Сердце России» привезли в Барнаул

В барнаульском Дворце бракосочетания состоялось торжественное мероприятие, которое посвятили официальной передаче Всероссийского семейного очага Алтайскому краю. Об этом сообщает администрация города.

Теперь каждая пара, которая женится во Дворце бракосочетания, сможет взять себе частичку огонька.

Хранителями семейного очага от Алтайского края стали супруги Владислав и Ирина Котовы из Барнаула.

Ранее сообщалось, что популярное утверждение о первой брачной ночи посчитали устаревшим.

Эксперт рассказала, что не обязательно следовать традициям и заниматься сексом в первую брачную ночь.

Обычно невеста и жених очень нервничают в день свадьбы, поэтому данный опыт может быть травмирующим.

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