Сказки о счастье. Чем краевой театр драмы порадует зрителей перед Новым годом

Новогодняя компания в Краевой драме в этом году стартует уже 19 декабря. В пресс-службе театра рассказали, какие спектакли можно посмотреть до конца новогодних каникул.

Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина

"Серебряное копытце"

Для детей в театре готовят спектакль «Серебряное копытце» по уральским сказам Павла Бажова — преданиям горнорабочих и старателей. Его будут показывать 22 раза — все новогодние каникулы до 7 января.

Историю старика Коковани и сиротки Даренки знают и по книжкам и советскому рисованному мультфильму. Очарование «Серебряного копытца» — в сочетании волшебства с реальностью, в наивно-трогательной интонации рассказов долгими зимними вечерами у печки.

Над спектаклем работают главный режиссер Омского ТЮЗа Анастасия Старцева и художник Анна Бубнова, оформившая сцену по мотивам традиционных народных вышивок, а также заслуженный артист России хореограф Виктор Дзапташвили.

В главных ролях: заслуженный артист России Николай Мирошниченко и Екатерина Боярова. В сказке заняты Лена Кегелева, заслуженная артистка Алтайского края Галина Зорина, Артем Казаков, и многие другие артисты.

Афиша спектакля "Не скажу" Алтайский краевой театр драмы им. В. М Шукшина Афиша спектакля "Серебряное копытце" Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина слайд 3

"Не скажу"

История Александра Цыпкина «Не скажу» — камерная, для экспериментальной сцены, заняты в ней всего шесть человек.

Действие начинается утром 30 декабря. Две молодые семейные пары связаны между собой цепочкой нелепых случайностей, письмом деду Морозу и, конечно, ожиданием чуда. Рассказ Цыпкина - трогательный и остроумный, автор сам превратил его в пьесу.

Показ состоится 28 декабря. «Не скажу» покажут в праздничные дни 15 раз, но билетов на него уже не осталось. Однако спектакль останется в постоянном репертуаре театра, и проникнуться новогодним чудом можно будет в течение всего сезона.