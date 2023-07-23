Народные приметы на День Громоносца. Что категорически нельзя делать 23 июля

День Громоносца, или Громоносец, отмечают 23 июля. Какие запреты принято соблюдать сегодня – в материале altapress.ru.

Что нельзя делать на Громоносца

На Громоносца не следует подметать в ломе. Считается, что с мусором можно избавиться от счастья.

Кроме того, 23 июля предки старались не проливать воду. По поверью, это знак того, что скоро могут приключиться неприятности.

В День Громоносца категорически запрещено допивать напитки после детей. Иначе ребенок якобы лишится удачи и здоровья.

А еще 23 июля не рекомендуют ходить в грязных вещах: мол, так недуг «прилипнет» и не отстанет.

Народные приметы на День Громоносца