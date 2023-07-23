Народные приметы на День Громоносца. Что категорически нельзя делать 23 июля

Что нельзя делать на Громоносца
На Громоносца не следует подметать в ломе. Считается, что с мусором можно избавиться от счастья.
Кроме того, 23 июля предки старались не проливать воду. По поверью, это знак того, что скоро могут приключиться неприятности.
В День Громоносца категорически запрещено допивать напитки после детей. Иначе ребенок якобы лишится удачи и здоровья.
А еще 23 июля не рекомендуют ходить в грязных вещах: мол, так недуг «прилипнет» и не отстанет.
Народные приметы на День Громоносца
- Гром тихий 23 июля – значит, дождь быстро закончится.
- Гром гулкий на Громоносца – к затяжному дождю.
- Дождь с грозой 23 июля – к хорошему улову.
- Бабочки спрятались на Громоносца – ливень близко.