21 декабря
﻿
Жизнь

При свете, с рыбой и мандаринами. Как правильно встретить год Дракона, рассказали специалисты из Китая

Следующий 2024 год объявлен годом зеленого деревянного дракона. И чтобы следующие 366 дней приносили только радость, необходимо правильно поприветствовать символ года. Как это сделать, рассказали Чжан Юньфэй и Сун Цзяцзя, ассистенты кафедры русского языка как иностранного института гуманитарных наук АлтГУ, приехавшие из Китайской Народной Республики.

Китайский Новый год.
Китайский Новый год.
СС0
1
Когда наступает настоящая дата года Дракона?

Китайский новый год отмечает далеко не 31 декабря. Его дата все время меняется и зависит от начала второго новолуния после зимнего солнцестояния. В 2024 году дата выпадает на 10 февраля.

В Россию новогодние символы прибыли из Китая только в 1973 году, тогда китайский календарь впервые опубликовали в советской газете «За рубежом». Основательно он прижился в середине 80-х, в период перестройки, рассказывают специалисты ИГН.

2
Почему дракон - не зеленый?

А вот приписывать различные цвета и свойства новогодним животным - это уже российская традиция. По словам Чжан Юньфэя, китайский дракон не может быть зеленым, а только белым, красным или золотым. Именно эти цвета приносят счастье человеку.

"Дракон играет важную роль в китайском зодиакальном гороскопе. Вообще, в китайской культуре драконы всегда считались благоприятными и священными существами", - рассказывает ассистент кафедры.

Китайский Новый год
Китайский Новый год
СС0
3
Как поприветствовать символ Нового года?

Чтобы привлечь благополучие и счастье в дом, необходимо правильно поприветствовать новогоднее животное. В Китае в честь него исполняют танец Дракона. Артисты и простые граждане танцуют на улицах и площадях, ведь именно здесь встречают Новый год.

"Говорят, что танец Дракона приносит удачу и отгоняет от людей болезни и несчастья», - объясняет Чжан Юньфэй.

Также не стоит надевать черных вещей, ведь это цвет несчастья. Вместо него лучше облачиться в "удачливые" цвета: белый, красный или золотой.

4
Что поставить на новогодний стол?

Общая черта России и Китая - накрывать большой праздничный стол. Но если у нас хозяйки запекают курицу и готовят бутерброды с икрой, то вот в Азии - другие предпочтения.

"В числе традиционных блюд – пельмени, рыба и мясные блюда из курицы, говядины и свинины, а также много овощей: жаренные баклажаны, картофель. Еще одно из традиционных блюд – яйцо с томатом", - рассказывает Сун Цзяцзя.

Рыба украшает новогодний стол не просто так. Ее иероглиф созвучен со словом «изобилие» и служит своеобразным магнитом для денег. Каждая китайская семья верит, что, кушая рыбу, деньги будут водиться в доме до конца года.

Рыба. Блюдо.
Рыба. Блюдо.
СС0
5
Как привлечь счастье дом?

Помимо рыбы есть и другие "счастливые" продукты - это яблоки и мандарины. Иероглиф первых созвучен со словом "безопасность", а мандарин - со словом "счастье".

Поэтому при встрече Нового года нужно обязательно есть рыбу, яблоки и мандарины, чтобы год прошел хорошо и сытно.

"А чтобы не спугнуть благополучие, в Китае принято всю новогоднюю ночь не выключать в доме свет", - дополняет Чжан Юньфэй.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость