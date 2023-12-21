При свете, с рыбой и мандаринами. Как правильно встретить год Дракона, рассказали специалисты из Китая

Китайский новый год отмечает далеко не 31 декабря. Его дата все время меняется и зависит от начала второго новолуния после зимнего солнцестояния. В 2024 году дата выпадает на 10 февраля.
В Россию новогодние символы прибыли из Китая только в 1973 году, тогда китайский календарь впервые опубликовали в советской газете «За рубежом». Основательно он прижился в середине 80-х, в период перестройки, рассказывают специалисты ИГН.
А вот приписывать различные цвета и свойства новогодним животным - это уже российская традиция. По словам Чжан Юньфэя, китайский дракон не может быть зеленым, а только белым, красным или золотым. Именно эти цвета приносят счастье человеку.
"Дракон играет важную роль в китайском зодиакальном гороскопе. Вообще, в китайской культуре драконы всегда считались благоприятными и священными существами", - рассказывает ассистент кафедры.
Чтобы привлечь благополучие и счастье в дом, необходимо правильно поприветствовать новогоднее животное. В Китае в честь него исполняют танец Дракона. Артисты и простые граждане танцуют на улицах и площадях, ведь именно здесь встречают Новый год.
"Говорят, что танец Дракона приносит удачу и отгоняет от людей болезни и несчастья», - объясняет Чжан Юньфэй.
Также не стоит надевать черных вещей, ведь это цвет несчастья. Вместо него лучше облачиться в "удачливые" цвета: белый, красный или золотой.
Общая черта России и Китая - накрывать большой праздничный стол. Но если у нас хозяйки запекают курицу и готовят бутерброды с икрой, то вот в Азии - другие предпочтения.
"В числе традиционных блюд – пельмени, рыба и мясные блюда из курицы, говядины и свинины, а также много овощей: жаренные баклажаны, картофель. Еще одно из традиционных блюд – яйцо с томатом", - рассказывает Сун Цзяцзя.
Рыба украшает новогодний стол не просто так. Ее иероглиф созвучен со словом «изобилие» и служит своеобразным магнитом для денег. Каждая китайская семья верит, что, кушая рыбу, деньги будут водиться в доме до конца года.
Помимо рыбы есть и другие "счастливые" продукты - это яблоки и мандарины. Иероглиф первых созвучен со словом "безопасность", а мандарин - со словом "счастье".
Поэтому при встрече Нового года нужно обязательно есть рыбу, яблоки и мандарины, чтобы год прошел хорошо и сытно.
"А чтобы не спугнуть благополучие, в Китае принято всю новогоднюю ночь не выключать в доме свет", - дополняет Чжан Юньфэй.