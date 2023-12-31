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Жизнь

После метели накануне Алтай накрыло снежное одеяло. Но есть нюанс

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Накануне многие собирались на встречу с волшебниками, покричать "елочка, зажгись" в Изумрудном парке Барнаула. Но небесная канцелярия, как всегда, внесла корректировки — в регионе лил дождь, валил мокрый снег, буйствовал порывистый ветер.

Как украсили парк "Изумрудный".
Как украсили парк "Изумрудный".
Анна Зайкова

В таких условиях запланированные встречи со сказочными персонажами некоторые отодвинули на второй план. Неудивительно — порывы ветра в регионе 31 декабря достигнут 28 метров в секунду.

Так, Алтайский край накроют метели в сопровождении снега. Дневная температура составит от минус 4 до плюс 1 градуса. В Барнауле — от минус 1 до минус 3 градусов.

Но есть нюанс — в регионе властвует юго-западный ветер. Как правило, он приносит обычно ощутимое потепление. Потепление связано с перемещением воздушных масс из Атлантики.

Хотя, по прогнозам, в новогоднюю ночь температура воздуха составит до минус 9 градусов. Вполне себе комфортно для народных гуляний.

С наступающим!

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