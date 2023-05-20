21 мая
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Жизнь
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Осадки в виде яиц и лука: барнаульцы жалуются на детей, которые кидают еду из окон на прохожих

Жители Барнаула пожаловались на детей, которые кидают яйца и лук с окон, сообщает группа ВКонтакте "Подслушано Барнаул".

Ребенок, дети, ребенок играет.
Ребенок, дети, ребенок играет.
unsplash.com.

19 мая женщина вышла на прогулку с грудным ребенком в коляске около дома по адресу Павловский тракт, 233. Дети начали бросать куриные яйца из окна, одно из них упало совсем рядом с коляской.

"Прошу поговорить со своими детьми и объяснить им, что так делать нельзя!" — пишет автор записи.

В комментариях другая горожанка рассказала свою историю. Она гуляла с собакой во дворе, рядом упал лук. Спустя пару часов девушка выглянула в окно и увидела, что на этом месте была уже "гора лука".

Барнаульцы жалуются на детей, которые кидают еду из окон на прохожих.
Барнаульцы жалуются на детей, которые кидают еду из окон на прохожих.
"Подслушано Барнаул"

Кстати, ранее похожий случай произошел в 2019 году. Школьники забросали луком и яйцами припаркованные автомобили. Инцидент произошел около дома по улице Шумакова, 16.

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