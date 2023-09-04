Нежные лисички, морковь с хрустящей корочкой и капустный дуэт. 5 теплых овощных рецептов, которые согреют в сентябре

Рагу овощное с мясом в духовке
Ингредиенты:
- Свинина — 800 г;
- Картофель — 380 г;
- Томаты — 330 г;
- Баклажаны — 230 г;
- Перец болгарский — 260 г;
- Морковь — 1 шт.;
- Лук репчатый — 1 шт.;
- Чеснок — 3 зуб.;
- Масло растительное — 3 ст. л.;
- Паприка — 1 ч. л.;
- Соль — по вкусу;
- Перец черный молотый — по вкусу;
- Петрушка свежая — 20 г.
Овощное рагу.
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Приготовление:
- Нарезать мясо и овощи кубиками
- Мясо нарезать кубиками, после чего пожарить на сковороде до румяной корочки.
- Репчатый лук нарезать полукольцами и выложить в глубокий противень, смазанный растительным маслом. После этого добавить в емкость паприку, соль и молотый перец.
- Выложить в противень мясо, потом нарезать овощи кубиками и выложить слоями туда же.
- Блюдо украсить петрушкой, плотно накрыть фольгой и запекать 90 минут в духовке при 180 градусах.
Рататуй
Ингредиенты:
- Кабачки — 300 г;
- Томаты — 300 г;
- Баклажаны — 300 г;
- Лук репчатый — 1 шт.;
- Чеснок — 3 зуб.;
- Прованские травы — 3 г;
- Растительное масло — 5 ст. л.;
- Перец черный молотый — по вкусу;
- Соль — по вкусу.
Рататуй.
en.wikipedia.org
Приготовление:
- Очищенные от шкурки помидоры нарезать кубиком, с болгарским перцем проделать то же самое.
- Репчатый лук нарезать мелкими кубиками и обжарить до прозрачности. Далее тушить его в сковороде вместе с помидорами и болгарским перцем не более 15 минут.
- Нарезать пластиками помидоры, баклажаны и кабачки.
- Чеснок мелко порубить ножом и смешать с маслом и травами.
- Соус для рататуя выложить в глубокий противень, следом выложить овощи и полить их маслом с пряностями.
- Блюдо плотно накрыть фольгой и запекать в духовке час при температуре 200 градусов. Затем снять фольгу и запекать овощи еще 20-30 минут.
Пирог с лисичками и капустой
Ингредиенты для начинки:
- Яйца куриные — 1 шт.;
- Лисички — 250 г;
- Капуста белокочанная — 250 г;
- Лук репчатый — 1 шт.;
- Масло оливковое — 0,5 ч.л.;
- Масло сливочное — по вкусу;
- Соль — по вкусу;
- Перец черный молотый — по вкусу.
Ингредиенты для теста:
- Сметана — 100 г;
- Яйца куриные — 1 шт.;
- Масло растительное — 40 мл;
- Мука — 250 г;
- Дрожжи сухие — 0,5 ч.л.;
- Сахар — 1 ч.л.;
- Соль — 0,5 ч.л.
Пирог с лисичками и капустой.
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Приготовление:
- Смешать сметану, яйцо, растительное масло, сахар и соль в миске.
- Добавить смесь в муку и замесить тесто. Оставить его в теплом месте на час.
- Лисички почистить, помыть, нарезать и отварить в подсоленной воде.
- Лук обжарить на смеси сливочного и оливкового масел, потом добавить лисички и обжаривать еще 5 минут.
- После этого в сковороду можно добавить нашинкованную капусту и жарить до мягкости. Готовую начинку посолить и поперчить.
- Тесто раскатать в большой овал и выложить на него начинку по центру. Свободные края разрезать на полоски под углом 45 градусов и заплести косичкой.
- Пирог запекать в духовке 30 минут при температуре 180 градусов.
Гратен из цветной капусты и брокколи
Ингредиенты:
- Брокколи — 400 г;
- Цветная капуста — 400 г;
- Томаты — 5 шт.;
- Патиссон — 1 шт.;
- Бекон — 200 г;
- Молоко — 200 мл;
- Яйца куриные — 4 шт.;
- Пармезан — 100 г;
- Соль — по вкусу;
- Перец черный молотый — по вкусу;
- Базилик — по вкусу;
- Мускатный орех — по вкусу.
Гратен из цветной капусты и брокколи.
unsplash.com
Приготовление:
- Капусту разобрать на соцветия и варить в кипятке 3-4 минуты, после чего снять с огня и слить воду.
- Бекон слегка обжарить на сковороде и выложить вместе с капустой в форму для запекания, после этого нарезать патиссон пластинками, а небольшие томаты дольками и выложить к капусте.
- Натереть сыр и посыпать блюдо.
- Взбить молоко с яйцами и специями и залить в форму. Блюдо запекать в духовке 30-40 минут при температуре 180 градусах.
Карамелизированная морковь
Ингредиенты:
- Морковь — 250 г;
- Базилик — 3 веточки;
- Масло растительное — 2 ст.л.;
- Соус соевый — 2 ст. л.;
- Мед — 1 ч. л.;
- Перец черный молотый — 0,25 ч.л.
Карамелизированная морковь.
unsplash.com
Приготовление:
- Очищенную морковь разрезать вдоль на четыре части и выложить на противень, после чего полить медом растительным маслом и соевым соусом.
- Блюдо запекать в духовке 15-20 минут при температуре 180 градусов. Готовую морковь посыпать базиликом и поперчить.