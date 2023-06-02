Народные приметы на Тимофея Грядочника. Что можно и категорически запрещено делать 2 июня

Тимофея Грядочника (или, по-другому, «Фалалея», «Тепловея» и «Огуречника») отмечают 2 июня. Традиции и запреты народного праздника — в нашем материале.

Что можно и нельзя делать на Тимофея Грядочника

На Тимофея Грядочника люди обязательно сажали огурцы. На Руси приговаривали: «Пришел Тимофей — сей огурцы скорей».

Примечательно, что 2 июня посадки скрывали от чужих глаз. Кроме того, первый выросший огурец старались как можно быстрее сорвать и закопать в «потайном» месте. По поверью, если кто-то увидит этот плод, пожухнут все плети.

Кстати, в более теплых районах на «Фалалея» огурцы уже всходили. Считалось, что большой урожай этого овоща предвещает обилие шишек на елях.

Категорически запрещено 2 июня оставлять малышей с чужими людьми: соседями, друзьями и коллегами. Прародители были убеждены, что в эту дату дети очень уязвимы.

Шитье. Рукоделие. СС0

А вот беременным на Тимофея Грядочника не рекомендуется шить, вязать и делать узлы.

Народные приметы на Тимофея Грядочника