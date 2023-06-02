3 июня
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Жизнь

Народные приметы на Тимофея Грядочника. Что можно и категорически запрещено делать 2 июня

Тимофея Грядочника (или, по-другому, «Фалалея», «Тепловея» и «Огуречника») отмечают 2 июня. Традиции и запреты народного праздника — в нашем материале.

Огурцы, овощи.
Огурцы, овощи.
СС0

Что можно и нельзя делать на Тимофея Грядочника

На Тимофея Грядочника люди обязательно сажали огурцы. На Руси приговаривали: «Пришел Тимофей — сей огурцы скорей».

Примечательно, что 2 июня посадки скрывали от чужих глаз. Кроме того, первый выросший огурец старались как можно быстрее сорвать и закопать в «потайном» месте. По поверью, если кто-то увидит этот плод, пожухнут все плети.

Кстати, в более теплых районах на «Фалалея» огурцы уже всходили. Считалось, что большой урожай этого овоща предвещает обилие шишек на елях.

Категорически запрещено 2 июня оставлять малышей с чужими людьми: соседями, друзьями и коллегами. Прародители были убеждены, что в эту дату дети очень уязвимы.

Шитье. Рукоделие.
Шитье. Рукоделие.
СС0

А вот беременным на Тимофея Грядочника не рекомендуется шить, вязать и делать узлы.

Народные приметы на Тимофея Грядочника

  • Дождь на Тимофея Грядочника — к солнечной погоде летом.
  • Солнце 2 июня — значит, в начале декабря будет сильный снегопад.
  • Много шишек на елках на «Фалалея» — к богатому урожаю крыжовника и огурцов.
  • Петух поет звонко — значит, огурцы уродятся.
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