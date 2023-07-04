4 июля
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Жизнь

Лепс выплатил 1 млн рублей бойцу за уничтоженный танк

Российский певец Григорий Лепс выплатил 1 млн рублей бойцу за уничтоженный танк Leopard. Об этом сообщает РБК.

Григорий Лепс.
Григорий Лепс.
Скриншот выпуска YouTube-шоу "Что было дальше", канал LABELCOM

Григорий Лепс выложил видео в своем Telegram-канале, на котором показал обращение человека, получившего миллион рублей. Боец называет себя военнослужащим спецподразделения российского Минобороны с позывным Веном.

Военнослужащий заявил на камеру, что получил обещанный 1 млн рублей от Лепса. В доказательство он показал купюры.

"Я ответил за свои слова", - подписал Лепс это видео.

Напоминаем, что 14 июня прошла вечеринка «Русской медиагруппы», на которой худрук рок-группы «Земляне» Владимир Киселев предложил выплачивать по 1 млн рублей каждому российскому военному, который выведет из строя танк ВСУ.

Его инициативу поддержали Григорий Лепс и Николай Басков.

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