Кузбасский театр привез Гришковца, Куни и пьесу для детей в Алтайский край

С 6 по 10 сентября в Барнауле проходят гастроли Театр драмы Кузбасса им. Луначарского. Они привезли с собой комедию Рэя Куни, новую пьес Гришковца и спектакль для самых маленьких. Об этом сообщает пресс-служба театра драмы.

В гастрольной афише кемеровчан только легкий жанр.

Гастроли откроет музыкальная мелодрама «Бульвар надежд в осенних листьях» 6 сентября в 18:30. Это спектакль-ностальгия, основанный на событиях, произошедших в Кемерове. В обычном дворе жилого дома встречаются разные десятилетия от 70-х до наших дней и разные человеческие судьбы.

7 сентября в 18:30 будет идти комедия «Смешные деньги» Рэя Куни про маленького человека, внезапно оказавшегося сказочно богатым в постановке главного режиссера театра Антона Безъязыкова.

8 сентября в 18:30 зрители смогут сходить на комедию положений «Тетки» от автора популярных сериалов Александра Коровкина («Бедная Настя», «Неотложка», «Редакция») в постановке Антона Безъязыкова.

9 сентября в 17:30 зрители встретятся с новой пьесой Евгения Гришковца «Весы» в его же постановке. Четверо мужчин разных поколений коротают ночь в приемном покое роддома в ожидании того, когда, наконец, станут отцами. Волнуются и размышляют о том, каким же будет будущее их детей.

9-10 сентября в 11:00 в театре ждут маленьких зрителей. Спектакль «Поросенок и Карасенок» можно смотреть детям с 6 лет. Это свежая премьера театра по пьесе современного автора Юрия Клавдиева.

В заключительный день гастролей, 10 сентября в 17.30 поставят комедию «Шикарная свадьба» Робина Хоудона. Сюжет – вариация на тему популярного фильма «Мальчишник в Вегасе» про загулявших накануне бракосочетания парней и едва не расстроенную свадьбу. Режиссер – Антон Безъязыков.