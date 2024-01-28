28 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Губернатор Алтайского края вручил девочке из Рубцовска коньки от Путина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко по поручению президента РФ Владимира Путина подарил 14-летней девочке из Рубцовска профессиональные коньки, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Коньки от президента получила девочка из Рубцовска.
Коньки от президента получила девочка из Рубцовска.
altairegion22.ru

Владислава Калугина написала письмо президенту и попросила подарить ей профессиональные коньки. Дело в том, что она занимается фигурным катанием.

И накануне она получила подарок от главы государства.

Владислава обновила коньки на льду катка Изумрудном парке Барнаула. Там зампредседателя краевой федерации фигурного катания, тренер Елена Рябинина провела для нее мастер-класс.

Также мастерство на катке продемонстрировали спортсменки сборной Алтайского края по фигурному катанию Алисия Гарш, Полина Сорокина, Ева Анохина, Яна Сельцова и Екатерина Козликина.

Ранее Путин исполнил мечту девочки, чью открытку выбрал на "Елке желаний".

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость