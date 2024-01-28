Губернатор Алтайского края вручил девочке из Рубцовска коньки от Путина

Владислава Калугина написала письмо президенту и попросила подарить ей профессиональные коньки. Дело в том, что она занимается фигурным катанием.
И накануне она получила подарок от главы государства.
Владислава обновила коньки на льду катка Изумрудном парке Барнаула. Там зампредседателя краевой федерации фигурного катания, тренер Елена Рябинина провела для нее мастер-класс.
Также мастерство на катке продемонстрировали спортсменки сборной Алтайского края по фигурному катанию Алисия Гарш, Полина Сорокина, Ева Анохина, Яна Сельцова и Екатерина Козликина.
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