"Газпром" решил судиться с Аллой Пугачевой

Она не оплатила услугу предоставления газа на участке в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
Сумма долга — 15 тыс. 536 рублей, указывает Газета.Ru.
Ранее косметолог оценила изменения во внешности Аллы Пугачевой. Она проанализировала недавнее появление 74-летней Примадонны на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Как заявила косметолог, она заметила свежую пластику. Судя по состоянию кожи, певица делала подобные операции не раз.
В таком возрасте ресурс кожи исчерпан, и результаты новой пластики очень заметны.
«Уколы красоты» тоже могут при неправильной дозировке давать бугры и неровности кожи, как у Пугачевой.
Лицо стало неестественным, вид инопланетянки, уверена косметолог.