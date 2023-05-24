25 мая
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Жизнь

Дополнительные пригородные поезда начнут курсировать на выходных в Алтайском крае

Новые пригородные поезда будут ездить по трем маршрутам, сообщает региональная администрация.

Поезд, электричка, РЖД.
Поезд, электричка, РЖД.
Дмитрий Лямзин.

C 27 мая назначаются поезда:

  • №6113 Барнаул — Арбузовка (отправление в 10:55, прибытие в 12:53);
  • №6114 Арбузовка — Барнаул (отправление в 18:28, прибытие в 20:36).

Они будут ездить в выходные и праздничные дни. С 1 июня работу начнет ежедневный поезд №6022 Барнаул — Озерки (отправление в 19:58, прибытие в 21:21).

Со 2 июня назначаются поезда:

  • №6388 Барнаул - Баюново (отправление в 18:02, прибытие в 19:17 по средам, пятницам, субботам и воскресеньям);
  • №6387 Баюново - Барнаул (отправление в 20:10, прибытие в 21:25 по средам, пятницам, субботам и воскресеньям).

Расписание остальных пригородных поездов остается без изменений.

Ранее на пригородные поезда в Алтайском крае начали работать абонементы.

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