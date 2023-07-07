День семьи, любви и верности-2023. Когда в России отметят «праздник преданности» и как правильно провести его

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Почему День семьи связан с Петром и Февронией?

Издавна о любви Петра и Февронии слагают романтические легенды.

Петр — Князь Муромский — болел проказой. Предки поговаривали, мол, во сне он увидел, что исцелить от тяжкого недуга его сможет дева Феврония, дочь древолаза из деревни Ласково.

Любовь. СС0

Так и произошло. И, к тому же, Петр и Феврония полюбили друг друга. Их семья считалась одной из самых образцовых и стала символом истинной преданности.