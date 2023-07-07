День семьи, любви и верности-2023. Когда в России отметят «праздник преданности» и как правильно провести его

По указу Путина, День семьи, любви и верности будут праздновать 8 июля.
Еще одно название Дня семьи, любви и верности — День Петра и Февронии. Изначально он посвящен паре святых, которые жили в Муроме (Владимирская область) в 12-13 веках.
Издавна о любви Петра и Февронии слагают романтические легенды.
Петр — Князь Муромский — болел проказой. Предки поговаривали, мол, во сне он увидел, что исцелить от тяжкого недуга его сможет дева Феврония, дочь древолаза из деревни Ласково.
Так и произошло. И, к тому же, Петр и Феврония полюбили друг друга. Их семья считалась одной из самых образцовых и стала символом истинной преданности.
Да. По поверью, Петр и Феврония умерли в один день — 8 июля (25 июля — по старому стилю).
А еще поговаривают, что похоронили их в разных местах, но позже они мистическим образом оказались в одном гробу.
Православная церковь канонизировала Петра и Февронию в 1547 году.
Мощи Петра и Февронии покоятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.
Считается, что День семьи, любви и верности — удачная дата для заключения брака. По преданию, молодоженам, сыгравшим свадьбу 8 июля, будет покровительствовать пара святых.
Главный символ Дня семьи, любви и верности — ромашка. По этому цветку принято гадать «любит — не любит», чтобы узнать о намерениях и отношении избранника.
Также 8 июля можно сплести венок из ромашек. Он поможет обрести верного спутника (или спутницу).
Четких рекомендаций, как одеваться в День семьи, любви и верности, стилисты не дают. Однако 8 июля можно отдать предпочтение светлым цветам — бежевому или белому, в знак преданности и доверия к партнеру (в том числе будущему).
Для праздника подходит и красный цвет. Он ассоциируется со страстью и «искрой» в отношениях.
В День семьи, любви и верности категорически запрещено ссориться и венчаться. А еще 8 июля не следует:
- есть блюда из рыбы,
- работать в огороде,
- заниматься рукоделием,
- совершать ритуалы черной магии.
- На Петра и Февронию жарко — значит, весь июль продержится теплая погода.
- Рассада буйно цветет 8 июля — значит, сенокос в этом году будет сухим.
- Засуха в День семьи — не жди хорошего урожая грибов.
- Мелкие грызуны вылезли из нор 8 июля — сена будет мало.
Именины 8 июля отмечают Василий, Давид, Денис, Петр, Николай, Семен, Федор и Ефросинья.