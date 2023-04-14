16 апреля
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Жизнь

Более половины россиян предпочитают домашних отдых на майских праздниках

Почти 60% россиян собираются провести майские праздники дом. Такие результаты получили «Работа.ру» и «СберАвто», сообщает ТАСС.

Уют.
Уют.
unsplash.com

59% респондентов планируют остаться дома на майских выходных. Около трети россиян — 27% поедут в выходные на дачу.

Каждый десятый опрошенный — 10% решил отправиться в небольшое путешествие в другой город, а 2% поедут в другую страну.

Большинство опрошенных — 83% также заявили, что не хотят брать отпуск в промежуток между майскими праздниками. Другие же — 17% респондентов решили продлить свой отдых за счет выходных.

Опрос проводили среди 5 тыс. россиян старше 18 лет во всех регионах России.

О том, как россияне будут отдыхать в майские праздники — в материале altapress.ru.

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