26 марта
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Жизнь

Богатую гробницу жрицы и чиновника откопали археологи

Международная группа ученых обнаружила гробницу с хорошо сохранившимся росписями неподалеку от Каира.

Египет.
Египет.
открытые источники в интернете

Внутри усыпальницы специалисты фрески.

На них изображены сцены из жизни Древнего Египта — корабли на реке Нил, торговцы на рынке, указывает Газета.Ru.

Археологи расшифровали иероглифы и выяснили, что гробница принадлежит знатному египтянину и его жене. Супруга была жрицей, богиней неба. А мужчина занимал несколько административных должностей при дворе.

Ранее исследователь воссоздал из мумии настоящее лицо Тутанхамона. Останкам Тутанхамона более трех тысяч лет. Его гробницу вскрыли в 1922 году.

По черепу исследователи решили воссоздать лицо Тутанхамона.

Ранее они собрали данные всех подробнейших измерений черепа фараона.

Техника

Исследователи взяли трехмерное изображение головы "постороннего" мужчины и полностью переделали его на основе данных о фараоне.

При этом учли положение глазных яблок, высоту ушей, форму носа, толщину губ.

Также в Египте нашли мумию и гробницу царицы Нефертити. И археологи пришли к выводу — захоронение царицы Нефертити находится в гробнице фараона Тутанхамона.

Тайная гробница и золотые языки

Останки царицы покоятся рядом с погребальной камерой Тутанхамона, в тайной гробнице под номером KV21, которую обнаружили 4 ноября 1922 года. Также свиток «Книги мертвых», тайник с кладом и мумии нашли неподалеку от Каира.

А три мумии с золотыми языками нашли археологи в гробнице. Предполагают, что золотая пластинка в форме языка помещалась в рот покойного жрецами во время погребального ритуала, чтобы тот мог красноречиво выступить на загробном суде.

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