16 мая
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Жизнь

Bestцветный фотопроект altapress.ru о барнаульцах, в котором нет красок, но есть сила нуара

Окунитесь в меланхолию, представьте каким был бы мир без цветов радуги. Фотокорреспондент Маргарита Пономарева убрала со снимков жизнерадостные майские оттенки и погрузила Барнаул в атмосферу старых фильмов.

Черно-белые снимки барнаульцев.
Черно-белые снимки барнаульцев.
Маргарита Пономарева

Заметьте: фоны стали сплошным серым пятном, а на передний план вышли прекрасные лица: улыбчивые и задумчивые

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