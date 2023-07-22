Барнаульцы полюбовались городом в новом масштабе и поделились впечатлениями

Бинокль на смотровой площадке в Нагорном парке появился всего пару дней назад, но жители Барнаула уже успели оценить город в ином масштабе и поделиться с корреспондентом altapress.ru впечатлениями.

Как это работает?

Чтобы воспользоваться биноклем, понадобится десятирублевая монетка или банковская карта.

Приемник для монет выглядит, как в любом торговом автомате, например, с жвачками. 10 рублей нужно опустить в прорезь, а потом за ручку провернуть ее по часовой стрелке до щелчка.

Чтобы оплатить просмотр безналом, нужно нажать на мини-экран, дождаться указаний на нем и приложить карту.

Барнаульцы любуются городом в новый бинокль. Екатерина Копытова Барнаульцы любуются городом в новый бинокль. Екатерина Копытова

Время просмотра за наличные - 30 секунд за 10 рублей. За безнал можно приобрести только 1 минуту, а стоимость будет уже 20 рублей.

После оплаты нужно встать напротив узкой части бинокля и смотреть в оба наглазника. Бинокль можно повернуть хоть на 360 градусов, а также наклонять и поднимать.

Заглянуть в окно и увидеть в лодку

Впечатления горожан получились смешанные.

Многие старались оценивать прибор с технической точки зрения, но не забывали делиться и личными впечатлениями.

"Прикольно, прикольно. Самое удобное, что картой оплатить можно", - высказалась молодые пара и девушка.

Они же отметили, что было бы интереснее смотреть на Обь и ее правый берег, чем на Барнаул. Если попробовать повернуть бинокль на реку самостоятельно, можно рассмотреть лишь часть, а дальше помешают деревья.

Забавный диалог произошел между двумя мужчинами. Им, кстати, понравилось.

"- Меня видно? - Тебя, Андрюх, плохо видно, расплывчато. Лодку видно! - Тогда я отойду, раз меня не видно"

И впрямь, рассмотреть поближе гостей парка не получится - бинокль рассчитан на дальние объекты. Зато ясно, что с помощью аппарата точно можно последить за речным транспортом.

Барнаульцы любуются городом в новый бинокль. Екатерина Копытова

Одна из девушек в шутку пожалела, что нельзя посмотреть в окна:

"Бинокль двигается необычно. Хотя как пользоваться - понятно не сразу, сначала все было белое. Пришлось брать еще один просмотр, тогда получилось. Оплатить удобно и можно посмотреть на город поближе. Жаль, что в окна не заглянуть! Но идея крутая."

Про окна вообще говорил каждый третий. Еще один мужчина пошутил, что теперь можно смотреть, кто чем дома занимается.

И даже девочка, на вид лет девяти, со всей непосредственностью сказала, что можно ненароком за кем-то подглядеть.

Барнаульцы любуются городом в новый бинокль. Екатерина Копытова

Но ребенку, наверное, понравилось больше всех:

"Мне очень понравилось! Я даже увидела надпись "автомастерская". Каждое здание видно!".

Несмотря на то, что детям не так просто дотянуться до высоты прибора, впечатлений у девочки осталось море. Маме пришлось оплатить еще один просмотр.

Барнаульцы любуются городом в новый бинокль. Екатерина Копытова

Другая девушка поделилась такими впечатлениями:

"Было бы здорово, если бы можно было приближать и отдалять объекты. Сейчас видно отдельные дома, да, но время заканчивается быстрее, чем успеваешь их найти. Нужно сначала разобраться с наведением".

Еще у двух посетительниц парка возникли смешанные ощущения:

"Интересно. Но вживую лучше. В бинокль не сразу понятно, что делать, куда смотреть".

Барнаульцы любуются городом в новый бинокль. Екатерина Копытова Барнаульцы любуются городом в новый бинокль. Екатерина Копытова

Однако каждый, кто проходил мимо новинки в Нагорном, хотя бы раз бросали на бинокль взгляд. Многие подходили ближе, заинтересовавшись устройством или ценой.

Примерно каждый пятый пробовал посмотреть.

По отзывам можно сделать вывод, что на яркие впечатления в первый просмотр можно не рассчитывать. Лучше запастись сразу несколькими монетами или оплатить картой, чтобы иметь минуту.

Но как только посетители приноровятся к биноклю - очередей точно не избежать.