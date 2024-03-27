Бабушка цап-царапница. Барнаулец второй год не может получить компенсацию за испорченный автомобиль

В июле 2022 года Иван заметил на своем припаркованном во дворе автомобиле глубокие царапины. Он сам отсмотрел камеры видеонаблюдения и нашел пожилую хулиганку, которая даже призналась в порче машины. Казалось бы, проблем возникнуть не должно, но компенсацию мужчина так и не получил. Процесс застопорился на самом неожиданном – отказе в возбуждении уголовного дела.

Призналась сама

За некоторое время до инцидента с автомобилем у Ивана возник конфликт с одним из соседей – из-за парковки. Первым делом, конечно, подозрения пали на него.

Во дворе были установлены видеокамеры, и Иван обратился в компанию, которая занималась их обслуживанием. Просмотр записей затянулся – материала было слишком много. А количество царапин, тем временем, только увеличивалось – они появились уже со всех сторон.

«Удивительно, но я так и не увидел, чтобы тот мужчина приближался к моей машине. Разве что мимо постоянно ходила соседка, с которой у нас смежные двери, подумал – ну и что? А потом мне помогли сотрудники обслуживающей компании – у них глаз-алмаз. Сразу заметили, что царапает она», – вспоминает Иван.

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Так, выяснилось, что соседка-пенсионерка больше недели, словно попутно, проходила мимо автомобиля Ивана и каждый раз оставляла ключами новые следы на покрытии.

В разговоре с полицией женщина призналась в порче машины. Но отметила, что сделала это якобы из-за неправильной парковки. У нее самой, утверждает пострадавший, автомобиля нет, а окна выходят на другую сторону.

20 лет назад

Иван считает, что история конфликта началась еще 20 лет назад. Тогда его соседка оставила новую межкомнатную дверь на лестничной клетке. По рассказу Ивана, он в тот момент выходил из квартиры со своей подругой, и та случайно задела дверь, разбив стеклянную вставку. Позже девушка выплатила компенсацию, но соседка считала, что виноват в порче Иван и именно он должен был возмещать ущерб.

Подъезд. altapress.ru.

С тех пор, уверен пострадавший, их соседство и не задалось. Ведь еще до случая с автомобилем на его входной двери также появлялись царапины. При этом ни с кем на лестничной клетке Иван не конфликтовал, поэтому подозрений, как и доказательств, у него не было.

«В основном машина стояла в гараже, может быть, соседка не знала, как она выглядит. Но я думаю, что дело в нашей ссоре с мужчиной на парковке. Она рассказала участковому, что наблюдала ее с общего балкона. Видимо, решила воспользоваться случаем и отвести от себя подозрения», – предполагает Иван.

Ездить же можно

Полиция назначила экспертизу по автомобилю – повреждения оценили в 33,5 тыс. рублей. А параллельно правоохранители начали проверку самого Ивана: какой есть доход, сколько на него оформлено автомобилей и недвижимости. Собирались даже опросить родителей мужчины, но тот не позволил. Все это привело к отказу в возбуждении уголовного дела.

Как сказано в ответе правоохранителей, статья уголовного кодекса предусматривает «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного материального ущерба». По мнению же полиции, поврежденный автомобиль для Ивана не был средством заработка или предметом первой необходимости, тем более, что на нем все еще можно было ездить.

Автомобиль. открытые источники (CC0)

«Дело возбуждают, только если причинен значительный ущерб. А если у меня есть квартира в собственности – все, я в деньгах не нуждаюсь?», – задается вопросом мужчина.

Иван не работает – ухаживает за пожилой матерью и отцом инвалидом с хроническими заболеваниями, которого нужно возить в больницу на процедуры. Для этого и нужен был автомобиль, которым на деле мужчина не может пользоваться уже почти два года – боится, что заржавеет из-за поврежденного покрытия. Пока что Иван берет машину у друга.

«Жду, когда мои права защитят»

По словам Ивана, участковый предлагал ему и его соседке мирно уладить конфликт.

«Соседке он предложил по-хорошему рассчитаться, а мне – принять деньги. Для меня важно было только, чтобы мой автомобиль восстановили, поэтому я согласился. Участковый предложил оценить ремонт в реальном автосервисе – там мне насчитали 120 тыс. рублей», – рассказывает он.

Автосервис выбрала сама соседка. Однако платить насчитанную сумму она все-таки не захотела и сначала согласилась возместить лишь 33,5 тыс. рублей, которые установила экспертиза.

Дождь. Автомобиль. pixabay.com

Женщина отчиталась в полиции, что отправила на имя Ивана заказное письмо с просьбой выслать реквизиты для перечисления средств, но дальше дело не пошло. По ее словам, от возмещения ущерба она не отказывалась, но понятия не имеет, дошло ли письмо. Проверки по почтовым отправлениям полиция или не проводила, или не сообщила об этом пострадавшему.

В любом случае, соседка подтвердила – деньги она так и не перевела. И, по словам Ивана, позже совсем передумала, заявив, что без уголовного дела платить принципиально не будет.

По уходу за больным отцом Ивану платят скромные 1,3 тыс. рублей в месяц. Даже 33,5 тыс. рублей для него – существенные деньги, не говоря уже о реальной стоимости ремонта.

«Я специально не подаю в суд на нее. Жду, что государство защитит мои права», – говорит пострадавший.

Суд. Судебный процесс. unsplash.com

Привел за руку, а дело не возбуждают

А вот с жалобами на решение полиции Иван обращался и в прокуратуру, и в суд – оба ведомства поручали участковому вновь заняться делом. Но тот раз за разом отказывал в возбуждении дела. Прошел уже почти год с последнего отрицательного вердикта – Иван получил его в мае 2023-го. После все затихло.

«Я просто хочу, чтобы она отдала мне деньги. Я потратил свое время, нашел хулигана, фактически привел за руку. В общем, сделал всю работу, а уголовное дело не возбуждают. Получается, любой человек может намеренно поцарапать какую угодно машину и остаться безнаказанным? Так это работает?» – сетует Иван.

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