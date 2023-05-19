Алтайская природа расцветает вопреки холодам - фото

Погода в середине мая на Телецком озере прохладная и дождливая. Озеро в этот период выглядит особенно величественно.
На его берегах, вопреки холодам, ярко цветет маральник.
Природа Алтайского края
Алтайский биосферный заповедник
Также в алтайском заповеднике в апреле-мае наблюдают массовое цветение кандыка-сибирского. Особенно он ценится в период раннего цветения.
Луковицы этого растения можно употреблять в пищу. Особенно их любят кабаны.
Также на берегах расцветает ярко-желтая хохлатка крупноприцветниковая.
Природа Алтайского края
Алтайский биосферный заповедник
Яркими фотографиями поделился Алтайский биосферный заповедник.