Алтайская природа расцветает вопреки холодам - фото

Погода в середине мая на Телецком озере прохладная и дождливая. Озеро в этот период выглядит особенно величественно.

На его берегах, вопреки холодам, ярко цветет маральник.

Природа Алтайского края Алтайский биосферный заповедник

Также в алтайском заповеднике в апреле-мае наблюдают массовое цветение кандыка-сибирского. Особенно он ценится в период раннего цветения.

Луковицы этого растения можно употреблять в пищу. Особенно их любят кабаны.

Также на берегах расцветает ярко-желтая хохлатка крупноприцветниковая.

Природа Алтайского края Алтайский биосферный заповедник

Яркими фотографиями поделился Алтайский биосферный заповедник.