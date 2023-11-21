Вспышку коклюша зафиксировали в Сибири

Так, в Томской области за 10 месяцев зарегистрировали 164 случая. Для сравнения — за весь 2022 год было всего два случая.

Только в октябре количество заболевших достигло 88 человек, указывает Газета.Ru.

В Татарстане в начале ноября заболеваемость выросла в 43,4 раза по сравнению с прошлым годом — этой инфекцией заразились 412 жителей.

Кашель 100 дней

Коклюш — известный как «100-дневный кашель» —всегда протекает тяжело. Он сопровождается продолжительным и сильным кашлем, который может длиться несколько месяцев. У младенцев возможна остановка сердца.

Диагностика коклюша возможна только с помощью лабораторных методов. Заболевание передается воздушно-капельным путем.

В 2020 году сообщалось, что число заболевших коклюшем россиян выросло на 40%. Одной из причин роста числа заболевших стало отсутствие своевременной вакцинации у детей. Примерно через пять лет после вакцинации иммунитет ослабевает, и человек вновь становится уязвимым по отношению к коклюшу.