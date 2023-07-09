12 июля
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Здоровье

Врач рассказал об опасности частых судорог

Хирург-флеболог Армен Авакян рассказал, о чем сигнализируют частые судороги. Об этом пишет "МК".

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
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Он отметил, что нормой можно считать судороги после тяжелых нагрузок. Однако есть некоторые случаи могут стать поводом обратиться к специалисту.

Судороги являются симптомом развивающейся варикозной болезни. Еще одним симптомом этого заболевания являются отеки в ногах.

Плоскостопие может стать причиной судорог. Это может быть связано с неправильным распределением нагрузки на ноги.

Более того, судороги сигнализируют о болезнях щитовидной железы, почек, сахарного диабета и гипертонии.

Ранее барнаульский врач рассказал, как нырнуть, чтобы точно оказаться на операционном столе у нейрохирурга.

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