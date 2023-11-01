Уменьшение сна может быть опасным признаком развития деменции

Уменьшение глубокого сна на один процент в год может быть связано с высоким риском деменции, передает Lenta.ru.

Специалисты взяли данные 346 человек старше 60 лет. Они приняли участие в двух исследованиях, которые провели с 1995 по 1998 и с 2001 по 2003.

По подсчетам ученых, продолжительность глубокого сна снизилась уже в начале второго исследования. За следующие 17 лет наблюдения 52 человека заболели деменцией.

При этом они также делали упор на различные факторы, вредные привычки и прием антидепрессантов. Каждый процент снижения глубокого сна каждый год был связан с увеличением риска деменции на 27%.

Отмечается, что глубокий сон поддерживает здоровое старение мозга.

Результаты исследования показывают, что дефицит глубокого, медленноволнового сна обычно служит фактором риска развития деменции.

Ранее сообщалось, что профессиональная заболеваемость в Алтайском крае продолжает расти.