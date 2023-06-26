Татьяна Навка рассказала о состоянии здоровья Романа Костомарова

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка посетила своего бывшего партнера Романа Костомарова в больнице "Коммунарка" и рассказала о стоянии спортсмена, сообщает ТАСС .

По ее словам, Костомаров каждый день усиленно занимается — проходит курс реабилитации. И наблюдается положительная динамика.

Навка уверена — все будет хорошо. Так она развеяла слухи об ухудшении состоянии Костомарова.

Между тем операция по протезированию должна пройти в конце июня или в начале июля, указывает vologda-poisk.ru. Ранее сообщалось, что фигуриста не удается вывести из депрессии. Занятия с психологом ему не помогают.

Спортсмен старается избавиться от апатии после удаления конечностей, но чаще всего его это только злит.

После нескольких консультаций врачи составили график реабилитации, согласно которому Костомаров пробудет в Коммунарке до осени, в ближайшие месяцы никуда не поедет.

Доктора будут заниматься протезированием конечностей, восстановлением внутренних органов, а особое внимание уделят психологическому здоровью фигуриста.

На днях Роман впервые прогулялся на свежем воздухе. Это произошло случайно: в корпусе сработала пожарная тревога, которая оказалась ложной, спортсмена вывезли на улицу.

Что произошло?

Фигуриста госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Позже его состояние ухудшилось — спортсмена перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп. Также, по некоторым источникам, ему впоследствии удалили пальцы на руках.