Стало известно, какие продукты нельзя есть при похудении

Исключить из рациона надо рафинированный сахар и пшеничную муку. Как пишет источник, за счет этого можно скинуть от трех до семи килограммов.
Тем не менее, итог будет зависеть от индивидуальных показателей худеющего: образ жизни, исходный вес, сопутствующие заболевания и индивидуальный метаболизм.
Сахар добавляют в различные продукты, даже в самые неочевидные. Иногда этот продукт может проникать в организм человека без его ведома. Особенно вреден сахар из сладких напитков.
Пшеничная мука высшего и первого сорта калорийна, а также способствует активному набору веса, который может привести к ожирению.
Ранее диетолог рассказал, как не набрать вес после похудения.