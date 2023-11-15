Стало известно, как нельзя дышать во время панической атаки

Во время панических атак нужно дышать очень осторожно, чтобы не перенасытить кислородом свой мозг.
Такое дыхание может привести к дезориентации в пространстве и времени, а это только усиливает панику.
Лучше подышать в пакет. Это позволит насытить мозг углекислым газом и снизить уровень кислорода в головном мозге.
Если же пакета поблизости нет, то можно просто сосредоточиться на своем дыхании и начать считать вдохи и выдохи. При этом нужно стараться дышать ровно и поверхностно.
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