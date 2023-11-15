Стало известно, как нельзя дышать во время панической атаки

Психолог рассказал, что пытаться глубоко дышать при панической атаке - не лучшее решение, передает "Мослента".

Во время панических атак нужно дышать очень осторожно, чтобы не перенасытить кислородом свой мозг.

Такое дыхание может привести к дезориентации в пространстве и времени, а это только усиливает панику.

Лучше подышать в пакет. Это позволит насытить мозг углекислым газом и снизить уровень кислорода в головном мозге.

Если же пакета поблизости нет, то можно просто сосредоточиться на своем дыхании и начать считать вдохи и выдохи. При этом нужно стараться дышать ровно и поверхностно.

Ранее сообщалось, что эксперты дали несколько советов любителям переедать на праздниках.