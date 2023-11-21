Солнечная атака разбушевалась: затяжная магнитная буря обрушилась на россиян. Немаловажен щадящий график

Накануне началась магнитная буря, ее мощность была слабой. Однако в последующие дни все изменится.

Геомагнитные штормы ожидаются с 22 по 25 ноября, а затем 5 и 10 декабря, указывает zakon.kz. Уровень активности Солнца высокий. По другим прогнозам, буря затянется вплоть до 28 ноября.

Не так давно от Солнца отделилась магнитная нить, связанная с солнечным пятном.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Метеозависимым людям необходимо сделать себе щадящий график на работе.

Как защититься от магнитной бури:

снизить физическую активность,

чаще принимать контрастный душ,

есть меньше вредной пищи,

ограничить себя в употреблении алкоголя,

пить больше воды,

следить за своим эмоциональным состоянием.

Эти советы помогут метеочувствительным людям сохранить стабильное эмоциональное и физическое состояние в непростой для них период.

Точная электроника

Бури могут вывести из строя электронную технику на Земле, привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал.