Солнечная атака разбушевалась: затяжная магнитная буря обрушилась на россиян. Немаловажен щадящий график

Геомагнитные штормы ожидаются с 22 по 25 ноября, а затем 5 и 10 декабря, указывает zakon.kz. Уровень активности Солнца высокий. По другим прогнозам, буря затянется вплоть до 28 ноября.
Не так давно от Солнца отделилась магнитная нить, связанная с солнечным пятном.
Здоровье
Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.
Метеозависимым людям необходимо сделать себе щадящий график на работе.
Как защититься от магнитной бури:
- снизить физическую активность,
- чаще принимать контрастный душ,
- есть меньше вредной пищи,
- ограничить себя в употреблении алкоголя,
- пить больше воды,
- следить за своим эмоциональным состоянием.
Эти советы помогут метеочувствительным людям сохранить стабильное эмоциональное и физическое состояние в непростой для них период.
Точная электроника
Бури могут вывести из строя электронную технику на Земле, привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал.