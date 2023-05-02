Новость о госпитализации Евгения Петросяна встревожила россиян

Telegram-канал Mash передавал, что артисту стало плохо в его квартире в Хамовниках.
По словам издания, у Петросяна сильно кружилась голова, и жена вызвала скорую.
77-летнего юмориста увезли в больницу якобы для установки точного диагноза.
Однако в беседе с ТАСС Евгений Петросян опроверг информацию о срочной госпитализации.
Телеведущий заверил, что все в порядке, а обследование на самом деле плановое.
Ранее экстренно госпитализировали Александра Розенбаума сразу после концерта. Причиной стал тромб.