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Здоровье

Новость о госпитализации Евгения Петросяна встревожила россиян

Сообщения о госпитализации юмориста Евгения Петросяна в Боткинскую больницу появились вечером 1 мая.

Евгений Петросян.
Евгений Петросян.
Кадр из выступления

Telegram-канал Mash передавал, что артисту стало плохо в его квартире в Хамовниках.

По словам издания, у Петросяна сильно кружилась голова, и жена вызвала скорую.

77-летнего юмориста увезли в больницу якобы для установки точного диагноза.

Однако в беседе с ТАСС Евгений Петросян опроверг информацию о срочной госпитализации.

Телеведущий заверил, что все в порядке, а обследование на самом деле плановое.

Ранее экстренно госпитализировали Александра Розенбаума сразу после концерта. Причиной стал тромб.

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