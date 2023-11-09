Барнаул вошел в число здоровых городов России

Проект администрации Барнаула занял третье место в конкурсе "Здоровые города России". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края.

На конкурс было подано более 150 заявок от муниципальных образований из 27 субъектов Российской Федерации.

Члены конкурсной комиссии оценили проект администрации Барнаула по реализации проекта ВОЗ «Улучшение здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение здорового питания и физической активности». В номинации «Лучший проект по здоровому питанию» ему присуждено третье место.

Авторы проекта разработали план по увеличению двигательной активности школьников и составили индивидуальную программу профилактических мероприятий по здоровому образу жизни, включая модульную программу "Маршрут здоровья". Также провели тематические семинары для родителей, учащихся, педагогов, мастер-классы по приготовлению здоровой пищи с последующей дегустацией.

Проект реализован на межведомственной основе при участии КГБУЗ «Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», Администрации г. Барнаула, Алтайского краевого Законодательного Собрания, ФГБОУ ВО АГМУ, комитета по образованию г. Барнаула, АО «Комбинат школьного питания – Глобус».

Конкурс "Здоровые города России" Минздрав Алтайского края