Барнаул вошел в число здоровых городов России

На конкурс было подано более 150 заявок от муниципальных образований из 27 субъектов Российской Федерации.
Члены конкурсной комиссии оценили проект администрации Барнаула по реализации проекта ВОЗ «Улучшение здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение здорового питания и физической активности». В номинации «Лучший проект по здоровому питанию» ему присуждено третье место.
Авторы проекта разработали план по увеличению двигательной активности школьников и составили индивидуальную программу профилактических мероприятий по здоровому образу жизни, включая модульную программу "Маршрут здоровья". Также провели тематические семинары для родителей, учащихся, педагогов, мастер-классы по приготовлению здоровой пищи с последующей дегустацией.
Проект реализован на межведомственной основе при участии КГБУЗ «Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», Администрации г. Барнаула, Алтайского краевого Законодательного Собрания, ФГБОУ ВО АГМУ, комитета по образованию г. Барнаула, АО «Комбинат школьного питания – Глобус».
В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Демография» Ассоциация «Здоровые города, районы и поселки» совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации, при поддержке Общественной палаты Российской Федерации организовали и провели V Конкурс «Здоровые города России», направленный на выявление и распространение эффективного опыта деятельности органов местного самоуправления по укреплению общественного здоровья, созданию условий для формирования здоровьесберегающей среды и единого профилактического пространства в стране.