Жуткий ливень в Гаграх: россияне остались без документов из-за обрушившейся непогоды на Абхазию

Из-за сильного ливня в Гагрском районе Абхазии 10 российских туристов остались без документов, сообщает ТАСС .

Им выдадут свидетельства на возвращение в Россию, сообщил советник-посланника посольства России в Абхазии Максим Литвинов.

Пострадавшие заполнили формуляры для выдачи им свидетельств на возвращение в Россию.

Пресс-секретарь диппредстваительства Денис Лавриком пообещал приложить «максимум усилий», чтобы россияне получили документы в кратчайшие сроки. Их переселили в гостиницу с трехразовым питанием, указывает newsbash.ru.

Ранее поезда из России в Абхазию остановили из-за непогоды. Селевой поток сошел на пути на протяжении двух километров и повредил опоры. Ливень также испортил железнодорожные пути в районе села Аныхынста.

Россияне смогут доезжать до станции Цандрипш на поезде, а дальше их будут доставлять в Абхазию автобусы.