Взлетаем: цены на авиабилеты достигли исторического максимума

С начала 2023 годы цены на авиабилеты выросли на 32%. Сейчас россияне наблюдают самую большую стоимость за 23 года, пишет "Российская газета".

По данным Росстата, билеты на самолет стали дороже на 28% в сравнении с маем 2022 года. Сейчас средняя стоимость 1 тыс. км пути составляет 6 тыс. 972,36 рублей.

Такой цены авиабилеты не достигали с 2000 года, а более ранних данных нет. Однако ФАС не зафиксировали сильного повышения.

По их данным, цены за год выросли лишь на 4%. В службе отметили, что цены зависят от сезона, спроса и инфляции.

Кроме того, результаты Росстата и ФАС могут отличаться из-за разного набора данных, которые используют при расчете показателей.

Ранее стало известно, что цены на авиабилеты могут подорожать на 15-30% из-за снижения субсидирования.