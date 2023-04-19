Российские туристы смогут ездить отдыхать в город-курорт «Новая Анапа»

На Черноморском побережье собираются реализовать проект «Новая Анапа» — полноценный город-курорт. Это выведет туризм в России на новый уровень. Об этом сообщает «Юга.ру».

На побережье собираются построить мощный туристический кластер, сообщил заместитель гендиректора сервиса бронирований «Едем-в-Гости.ру» Леонид Курагин.

На территории «Новой Анапы» возведут детский реабилитационный центр, спортивный лагерь, школу дайвинга, аквапарк и океанариум. По данным «Едем-в-Гости.ру», также появятся клиника для онкобольных, негосударственная школа и театральная деревня.

Дополнительно по всему побережью будут размещены субтропические детские площадки, зоны отдыха на открытом воздухе и различные сервисы. Рядом с «Новой Анапой» возведут автомагистраль, которая свяжет курорт с трассой в Крым.

Также известно, что проект будет приносить около 8 млрд налогов в год и удержит в России примерно 80 млрд рублей.

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