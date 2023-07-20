Чемпионка мира по легкой атлетике и Собчак прокомментировали скандал с Еленой Исинбаевой

Она сделала неожиданное заявление запрещенной в России соцсети на испанском языке и продублировала его на русском во ВКонтакте.

Исинбаева в соцсетях назвала себя «человеком мира». По ее словам, воинские звания, о которых говорят, носят номинальный характер. Титулованная спортсменка заявила, что она никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. И никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии.

В июне МОК инициировал расследование в отношении Исинбаевой на предмет ее причастности к ВС России. Однако никаких доказательств ее военной деятельности не обнаружили.

Испанские СМИ сообщили, что Исинбаева окончательно переехала на остров Тенерифе. Спортсменка не стала отрицать информацию о своем переезде из России в Испанию.

Реакция

После этого на Елену Исинбаевау обрушилась волна критики в России, указывает bfm.ru. Депутаты Госдумы, министр спорта и представители региональных властей в выражениях разной степени жесткости осудили ее высказывание. Общая линия критики — недостаточный уровень патриотизма. Особенно критиков задела формулировка «номинальный характер» в отношении ее звания.

Однако вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал с уважением относиться к достижениям Елены Исинбаевой и не комментировать тему сгоряча, не разобравшись.

Травля

Между тем чемпионка мира по легкой атлетике Иоланда Чен считает, что в отношении Исинбаевой началась настоящая травля. По словам чемпионки, Исинбаева — российский бренд, очень мало таких спортсменов. Чен уверена — по факту олимпийская чемпионка не была военнослужащей, военнообязанной. Она не служила в рядах ни советской, ни российской армии. Поэтому вся эта ситуация никого не обидела, никого не оскорбила, уверена эксперт.

Более того, она считает, что Исинбаева никогда не была настоящим майором вооруженных сил.

Некрасиво и нехорошо сейчас осуждать олимпийскую чемпионку. Особенно тем, кто еще недавно с Исинбаевой обнимались, целовались и считали за счастье дружить с великой спортсменкой.

Между тем у "человека мира" был официально заключен пятилетний контракт на службу в российской армии — ее зачислили на воинскую должность инструктора по легкой атлетике. Приказ об этом подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу. В 2015 году Исинбаева получила воинское звание майора.

Охота

Светская львица, телеведущая и журналист Ксения Собчак также прокомментировала этот скандал. По ее мнению, в России продолжается "охота на ведьм", и нет недостатка составляющих "списков предателей", пишет sport.ru.

Собчак отметила — российские государственные СМИ начали обличать Исинбаеву за ее высказывания, и бывшая спортсменка теперь стала объектом критики, несмотря на её прежнюю популярность и уважение. Собчак также выразила опасение, что кто-то может использовать подобные ситуации для увеличения значимости и утверждения своей патриотичности, подчеркивая, где жить и за кого нужно выступать.

За заслуги

Заслуженный мастер спорта России Елена Исинбаева награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Почета. Вручали — Дмитрий Медведев и Владимир Путин.

Елена Исинбаева была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 и 2018 годов. В 2015 году Исинбаева получила воинское звание майора.

Обладательница 28 мировых рекордов.

Putin Team

В движение Putin Team уже входят хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Малкин, легкоатлетка Елена Исинбаева, бобслеист Алексей Воевода, шахматный гроссмейстер Сергей Карякин, бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Руслан Проводников, фигурист Евгений Плющенко, солист группы "Любэ" Николай Расторгуев.

Об эксперте

Иоланда Чен — Советская и российская легкоатлетка, начинавшая выступать в пятиборье, но затем переключившаяся на прыжки в длину и тройной прыжок. Чемпионка мира в закрытых помещениях 1995 года в тройном прыжке (15,03 м, мировой рекорд). Заслуженный мастер спорта России.

Спортивный комментатор.