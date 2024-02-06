Разрушающийся федеральный памятник в центре Барнаула снова никто не купил

Аукцион по приватизации Горного училища на пр. Красноармейском, 21 не состоялся во второй раз. Причина та же – не нашлось покупателей, которые приобретут памятник с участком за 66 млн рублей.

Как выглядит здание Горного училища на пр. Красноармейский, 21 в 2023 году.

Согласно протоколу торгов, которые должны были состояться 5 февраля, не было подано ни одной заявки. Первый аукцион прошел 20 декабря 2023 года.

Условия не менялись. Начальная цена составляла 66 млн рублей с учетом НДС – это рыночная стоимость здания и участка, определенная в октябре 2023 года. Шаг аукциона – 3,3 млн рублей.

Как ранее altapress.ru сообщили в Росимуществе, здание Горного училища – первый объект культурного наследия (ОКН) федерального значения в России, который вместе с участком приватизируют через аукцион. Подробнее о процедуре и изменениях в законе мы писали здесь.

Будущий владелец приватизированного памятника будет обязан исполнять требования по его содержанию и использованию, а также делать все, чтобы его сохранить.

В документе «Охранное обязательство собственника» указано, что до осени 2025 года обладатель объекта должен согласовать в краевом управлении госохраны ОКН проект реставрации. А позже восстановить здание до 2030 года и отчитаться.

Реальное училище им. Николая II ( бывшее горное училище) с видом на Конюшенный пер. (пр.Красноармейский, 21) retro.moi-barnaul.ru

2,7 тыс. кв. м. – общая площадь здания.

2,99 тыс. кв. м – общая площадь земельного участка.

52 м – протяженность сети электроснабжения, которая также входит в лот.

В каком сейчас состоянии объект

Специалисты компании «Оценка Алтая», исследовав фотографии, заключили, что здание училища изношено на 60%.

Памятник в «удовлетворительном состоянии» дороже земли, на которой он стоит – его цена 44,9 млн рублей.

В паспорте объекта культурного наследия обозначили лестницу с балюстрадой, вестибюль с лепными карнизами по периметру потолка, пилястры, круглые колонны. Подробный перечень помещений в здании мы указывали здесь.

Как выглядело здание Горного училища внутри в 2019 году. Евгений Кучинев / vk.com/urbanhistory Как выглядело здание Горного училища внутри в 2019 году. Евгений Кучинев / vk.com/urbanhistory Как выглядело здание Горного училища внутри в 2019 году. Евгений Кучинев / vk.com/urbanhistory Как выглядело здание Горного училища внутри в 2019 году. Евгений Кучинев / vk.com/urbanhistory

Вместе с ними в здании живет «заброшенный» дух XX века: синяя и зеленая эмалевая краска, светлый кафель, который начал отпадать в некоторых кабинетах и т.д.

Все это можно увидеть на фотографиях краеведа Евгения Кучинева.

Ранее altapress.ru рассказывал об истории этого здания.

Самое важное - в нашем Telegram-канале