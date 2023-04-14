16 апреля
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Происшествия

Жительница Алтая избила полицейского телефоном и вешалкой

47-летняя жительница Майминского района в январе 2023 года пыталась помешать правоохранителю задержать ее сожителя, сообщают «Новости Горного Алтая».

Вешалки-плечики.
Вешалки-плечики.
unsplash.com

Сожитель был подсудимым по уголовному делу. От розыска он решил укрыться в квартире женщины.

Когда сотрудник полиции пришел задержать мужчину, жительница села решила отбиваться сотовым телефоном и ударила им представителя власти.

Затем женщина схватила пять связанных пластиковых плечиков для одежды и уже ими начала бить полицейского, добавляя удары ладонями.

На сельчанку также возбудили уголовное дело, которое с обвинительным заключением уже направили в суд.

Ранее два капитана омской полиции украли со склада вещественных доказательств тысячи пачек сигарет и десятки бутылок алкоголя.

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