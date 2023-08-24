В самолете находились 10 человек, трое из низ — члены экипажа, указывает Газета.Ru со ссылкой на МЧС РФ.

На борту самолета был организатор мятежа и глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Список погибших

Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. Члены экипажа: Levshin Aleksei, командир; Karimov Rustam, второй пилот; Raspopova Kristina, бортпроводник.

Полет частного самолета осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке, указали в Росавиации. Борт выполнял рейс Москва — Санкт-Петербург.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Обнаружены останки всех 10 человек, находившихся на борту разбившегося под Тверью бизнес-джета, сообщает "Интерфакс".

Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер". Telegram-канал Baza

Африка

Позавчера СМИ сообщили, что Пригожин находится в Африке. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал первое видеообращение после мятежа.

Однако Пригожин не уточнил, где находятся бойцы ЧВК Но судя по тому, что в месте пребывания "плюс 50 градусов", скорее всего, речь идет об одной из африканских стран.

Комментаторы заметили, что автоматическая штурмовая винтовка снята с предохранителя.

Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер". Telegram-канал Baza

Мятеж

Ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах России усилили меры безопасности. В результате бойцы ЧВК "Вагнер" покинули Ростов, а президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным.

Президент РФ выступил с официальным обращением. Полный текст можно прочитать здесь. Лукашенко прокомментировал военный мятеж и призвал не делать ни из кого героев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин виделся с Евгением Пригожиным 29 июня.

Представитель Кремля рассказал, что на встречу президент пригласил 35 человек: командиров отрядов и руководство ЧВК "Вагнер".

Встреча длилась почти три часа, а подробности Песков раскрывать не стал.

Также глава Росгвардии Золотов объяснил, почему бойцы продвигались по РФ так быстро. Он рассказал, что все силы были сконцентрированы на подъезде к Москве.

Факт

Необычная связь с немецким композитором и закрепила за ЧВК Вагнера прозвище "музыканты". Однако некоторые источники утверждают, что у истоков компании стоял офицер с прозвищем Вагнер.