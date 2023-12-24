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Происшествия

Ураган вновь обрушился на черноморское побережье и повредил инфрастуктуру Сочи. Есть погибший

Накануне мощный шторм вновь ударил по Сочи.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Ураган повредил здания, городскую инфраструктуру и повалил десятки деревьев. На одного человека упало дерево, он погиб на месте, пишут kubnews.ru.

И из-за ветра 21 самолет направили на запасные аэродромы в другие города.

Зимние пляжи Сочи не открывают — на море по-прежнему бушует шторм силой до шести баллов, указывает Газета.Ru. Порывы ветра достигали 32 метров в секунду.

Штормовое предупреждение будет действовать до конца 25 декабря.

В конце ноября в Сочи из-за падения деревьев на контактную линию железнодорожных путей произошла задержка пассажирских поездов. К утру движение восстановили. По сообщениям властей, с автомобильных дорог убрали поваленные деревья.

Аэропорт работает по фактической погоде. Многие рейсы перенаправляли на запасные аэродромы.

Шторм выбросил на мель торговое судно в Краснодарском крае. Судно находится в 100 метрах от одной из главных пешеходных улиц поселка Витязево Краснодарского края.

Тягун

На черноморском побережье действует тягун, природное явление оттока воды, принесенной к побережью волнами. Тягун может утащить человека или легкое судно глубоко в море.

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