Сразу два крупных пожара в частных домах вспыхнули в Заринске в ночь на 29 июня, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сразу два крупных пожара произошли ночью в алтайском городе.

Первое возгорание случилось в половине первого ночи в частном секторе на ул. Анатолия.

Пожар охватил надворные постройки и ГАЗель, огонь мог перекинуться на соседние строения.

Площадь возгорания составила 240 кв. м. Пожарные вынесли из очага газовый баллон, предотвратив взрыв.

Тушением занимались 15 человек и шесть единиц техники. Никто не пострадал.

Второй пожар случился около четырех утра на ул. Камышинская. Горел частный жилой дом, надворные постройки и гараж.

Огонь уничтожил автомобиль "Хонда" и мог перекинуться на соседние постройки.

Площадь возгорания была 200 кв. м. Тушением занимались 10 человек и четыре единицы техники. Никто не пострадал.

Причины пожаров выясняют.

Ранее в Барнауле жильцов пятиэтажки разбудил пожар в соседней квартире.