Со дна Онежского озера достали тело члена экипажа Ми-8

Поиски остальных членов экипажа продолжают.
Водолазы также обследуют дно телеуправляемым роботом.
Ранее опубликовали кадры с места крушения Ми-8. Глубина озера в месте падения вертолета достигает 50 метров.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Тело мужчины нашли внутри затонувшего вертолета, сообщает Shot.
Поиски остальных членов экипажа продолжают.
Водолазы также обследуют дно телеуправляемым роботом.
Ранее опубликовали кадры с места крушения Ми-8. Глубина озера в месте падения вертолета достигает 50 метров.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter