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Происшествия

Следком РФ возбудил уголовное дело по факту ЧП на Крымском мосту

СК РФ возбудил уголовное дело по факту террористического акта на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Следствие выяснило, что в ночь на 17 июля спецслужбы Украины совершили террористический акт. В результате была повреждена одна из секций Крымского моста.

Погибли двое граждан из Белгородской области - мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

В рамках возбужденного уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следователям предстоит установить лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к преступлению.

Напоминаем, что ЧП произошло рано утром 17 июля на Крымском мосту. Изначально сообщалось, что разрушена 145-я опора. Однако позже Минтранс опроверг эту информацию и заявил, что повреждено только дорожное полотно, а конструкции пролетов моста находятся на своих опорах.

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