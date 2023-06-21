Сигнал SOS: спасатели слышали акустическую обратную связь при поиске пропавшей подлодки

По сообщению CNN, об этом говорится в правительственном документе.
Однако не уточняется, когда звуки зафиксировали и в течение которого времени они продолжались.
Акустическая обратная связь поможет направить к подводному аппарату находящуюся на поверхности технику, пишет Газета.Ru. Немаловажно — это указывает на то, что экипаж жив.
Между тем кислорода у подводных исследователей исчезнувшего в бездне Атлантики батискафа осталось на несколько часов — до утра 22 июня.
Среди обломков
Российский исследователь «Титаника» Евгений Несмеянов предположил — батискаф мог зацепиться за обломки круизного лайнера. Этого боятся все подводники. И если так оно и есть, то случилась катастрофа. С ним согласен и британский отставной контр-адмирал Крис Пэрри.
Что произошло
В северной части Атлантического океана идут поиски батискафа, пропавшего во время туристического экспедиционного спуска к обломкам «Титаника».
Субмарина пропала примерно через 1 час 45 минут после начала погружения.
Ранее показали первую подводную съемку после крушения "Титаника".