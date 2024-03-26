Российских чиновников задержали за вымогательство 70 млн рублей

Чиновники Минэкономразвития пытались присвоить себе 50% акций одного из предприятий в Минеральных Водах, пишет ТАСС .

Один из задержанных добивался досрочного прекращения действия лицензии одного из предприятий Минвод. Чиновник хотел незаконно завладеть производственными мощностями организации по добыче минеральной воды в Ставрополье, указывает Газета.Ru.

И неоднократно требовали передать им половину акций этого предприятия стоимостью 70 млн рублей. А также угрожали расправой.

Спецоперация по задержанию проводилась при участии сотрудников ФСБ.

Ранее супругу осужденного рейдера признали виновной в мошенничестве. Женщину обвиняли в хищении миллиона рублей у двух УК.

В ходе следствия пришлось проанализировать огромное число бухгалтерских документов, провести ряд криминалистических экспертиз, допросить более 100 собственников жилья.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал женщину виновной и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Иск ресурсоснабжающих организаций о взыскании с мошенницы похищенных денег удовлетворили.

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