Под товарный поезд попал главный гример театра оперы и балета

Мужчина погиб, попав под товарный поезд на 1424-м километре железнодорожного перегона.
Машинист поезда не смог избежать трагедии, несмотря на экстренное торможение.
Работа гримера была неоценима для каждого спектакля театра.
Ранее поезд сбил россиянина насмерть.
москвич попал под поезд на станции Чертаново Павелецкого направления.
От полученных травм он скончался на месте. Москвич попал под поезд на станции Чертаново Павелецкого направления.
От полученных травм он скончался на месте.
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