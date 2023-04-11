12 апреля
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Происшествия

Начальника отдела мостов «Алтайавтодора» обвинили в крупной взятке

Обвиняемый получил взятку в размере 1,5 млн рублей от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Суд. Правосудие.
Суд. Правосудие.
СС0

Сумму заплатили за внесение в документацию норм, предполагающих при строительстве, реконструкции и ремонте мостов использование исключительно стройматериалов фирмы взяткодателя.

Преступление раскрыли сотрудники ФСБ.

На имущество обвиняемого — дорогие автомобили, квартиры — наложили арест стоимостью более 27 млн рублей.

При этом следствие собрало достаточно доказательств, дело с утвержденным обвинительным приговором направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее бывшего сотрудника барнаульского института обвинили в мошенничестве, подкупе и взятках.

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