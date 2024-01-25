27 января
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Происшествия

Модель едва не умерла после подтяжки груди — у нее начался некроз

Порномодель чуть не лишилась жизни после операции по подтяжке груди. У нее начался некроз сосков, передает Daily Mail.

Здоровье груди.
Здоровье груди.
freepik.com/wayhomestudio.

22-летняя Хлои Роуз хотела улучить внешний вид и записалась на операцию по подтяжке груди в Стамбул.

Известно, что многие британцы делают операции в Турции, потому что цена намного дешевле. Однако за 317 тыс. рублей Хлои чуть не распрощалась с жизнью.

Хирурги убрали слишком много кожи с груди, и в области сосков нарушилось кровообращения. После того, как девушка очнулась после наркоза, почувствовала сильную боль. При этом врачи уверяли, что так быть и должно.

Вскоре соски девушки почернели — начался некроз. Больница потребовала дополнительные средства за дальнейшее лечение пациентки, но платить было нечем. Подруга и сестра Роуз организовали сбор средств и набрали подходящую сумму, чтобы перевести девушку обратно домой на медицинском борту.

Уже дома Хлои увезли в больницу на срочную операцию. Сейчас девушке ничего не угрожает, однако есть риск, что она полностью потеряет соски.

При этом о клинике, где делала операцию модель, были только положительные отзывы.

Ранее сообщалось, что вебкам-модель основала церковь и стала в ней пастором.

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