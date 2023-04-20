Бродячие дети напали на мужчину глубокой ночью в Барнауле

По камерам видеонаблюдения удалось рассмотреть, как двое подростков около 12-ти лет толкают и бьют мужчину.
Пострадавший при этом, на первый взгляд, был пьян — он нетвердо стоял на ногах и шатался.
Свои действия дети сопровождали страшной нецензурной бранью, добавляют жильцы.
«Если сегодня они геройски унизили мужчину, что будет завтра? Это наше будущее? Почему дети на улице одни ночью?» — задаются вопросами возмущенные барнаульцы.
Ранее новосибирский подросток напал на учительницу, которая забрала у него вейп.