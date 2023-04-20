21 апреля
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Происшествия

Бродячие дети напали на мужчину глубокой ночью в Барнауле

Жителей дома на ул. Островского, 8 разбудили крики во дворе в час ночи 11 апреля, сообщают они в Telegram-канале «Инцидент Барнаул».

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По камерам видеонаблюдения удалось рассмотреть, как двое подростков около 12-ти лет толкают и бьют мужчину.

Пострадавший при этом, на первый взгляд, был пьян — он нетвердо стоял на ногах и шатался.

Свои действия дети сопровождали страшной нецензурной бранью, добавляют жильцы.

«Если сегодня они геройски унизили мужчину, что будет завтра? Это наше будущее? Почему дети на улице одни ночью?» — задаются вопросами возмущенные барнаульцы.

Ранее новосибирский подросток напал на учительницу, которая забрала у него вейп.

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