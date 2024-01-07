С шоколадом, имбирем и ванилью. Рецепты сладких угощений на Рождество

Ингредиенты
- Мука — 300 г;
- Разрыхлитель — 1 чайная ложка;
- Масло сливочное — 100 г;
- Яйцо — 1 штука;
- Сахар — 200 г;
- Имбирь — 2 чайных ложки;
- Корица — 1 чайная ложка;
- Мед — 2-3 чайных ложки;
- Соль — щепотка.
Приготовление
К взбитому с сахаром и медом яйцу добавьте мягкое масло. Повторно взбейте массу, а дальше вмешайте в нее муку, корицу и имбирь. Замесите тесто в шар, оберните его пищевой пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.
Затем металлическими формочками вырежьте из теста печенье и выпекайте его в духовке при 180 градусах 10-15 минут. Приятного аппетита!
Ингредиенты
- Мука — 400 г;
- Яйцо — 6 штук;
- Сахар — 300 г;
- Молоко — 6 столовых ложек;
- Разрыхлитель — 3 чайных ложки;
- Ванильный сахар — 3 пакетика;
- Сахарная пудра — для посыпки.
Приготовление
В маргарин, взбитый с сахаром, порциями вмешайте яйца. Одновременно по чайной ложке подсыпайте в массу муку.
Когда добавлено нужное количество яиц, всыпьте в тесто оставшуюся муку с разрыхлителем и ванильный сахар, а также влейте молоко.
Тесто переложите в силиконовую форму, смазанную маслом, и выпекайте кекс при 190 градусах 20 минут. Готово!
Ингредиенты
- Масло сливочное — 25 г;
- Шоколад молочный — 100 г;
- Мука — 200 г;
- Какао — 10 г;
- Яйцо — 2 штуки;
- Разрыхлитель — 1,5 г;
- Соль — 0,5 чайной ложки;
- Сахар коричневый — 100 г.
Приготовление
Смешайте муку, какао, разрыхлитель и соль. Отдельно в пышную массу взбейте яйца с сахаром и затем соедините их с сухими продуктами. По желанию сюда же можно добавить растопленный или мелко нарубленный шоколад.
Миксером замесите однородное тесто и раскатайте его в пласт толщиной 0,5 сантиметра. С помощью металлических формочек вырежьте печенье и запекайте его в духовке при 160 градусах 10-15 минут.
Готовое угощение можно украсить кондитерской посыпкой, глазурью или шоколадом.
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