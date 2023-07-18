Крутят, пробуют и нюхают. Как в ИД «Алтапресс» проходит региональный конкурс «Лучший товар Алтайского края»

Организатором конкурса «Лучший товар Алтайского края» и «Лучшая услуга Алтайского края» в этом году впервые стал ИД «Алтапресс». 17 июля, в первый день работы экспертной комиссии, корреспондент altapress.ru побывал на ее заседании. Исследовали в этот день качество продукции в номинации «Промтовары для населения» - и мы выясняли, как эксперты ставят оценки, что за товары претендуют на знак качества и зачем это, собственно, нужно их производителям.

Экзамен для промтоваров

Один из экспертов крутит в руках большую упаковочную коробку от сушилки завода «Ротор». Разглядывает все надписи, а затем ставит отметку в оценочный лист: информация на упаковке должна соответствовать требованиям.

Свою отметку, разумеется, эксперты поставят не только коробке – качество оценивают по пяти критериям. Что-то приходится нюхать и щупать, что-то осматривать со всех сторон, что-то - испытывать в действии, если это возможно.

В этой номинации – «промтовары для населения» - дегустация не предполагается. Это и понятно: пробовать здесь нечего.

17 июля в конференц-зале ИД «Алтапресс» экспертов дожидаются вполне несъедобные предметы: контейнеры для овощей, миски для миксера, разноцветные носки, печные дверки из чугуна, наполнитель для кошачьего туалета, бытовая химия, спрей, лосьон, шампуни и т.п. Всего – 13 товаров одиннадцати алтайских производителей.

Конкурс "Лучшие товары АК" и "Лучшие услуги АК" в ИД "Алтапресс". Дмитрий Лямзин.

Но в расписании на «экзамен» на следующие дни стоят алтайские продукты. И уж тут без оценки органолептических качеств не обойтись, объясняет Ольга Демеденкова, начальник отдела технического регулирования и обеспечения единства измерений ФБУ «Алтайский центр стандартизации и метрологии».

17 июля в номинации «Промышленные товары населения» были представлены изделия из чугуна, из пластика, товары бытовой химии, бытовые электроприборы, продукция для животных, одежда, изделия из ПВХ и алюминиевого профиля, медицинские изделия и изделия из резины и металла для шиномонтажа.

Более 50 претендентов

Конкурс «Лучший товар Алтайского края» и «Лучшая услуга Алтайского края» - это региональный этап Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».

В 2023 году его организатором в регионе впервые стал ИД «Алтапресс» - поэтому-то эксперты и собираются на его площадке. За неделю, с 17 по 21 июля, комиссии предстоит изучить заявки более 50 компаний края.

Часть товаров представили известные предприятия, крупные или средние. "Автор" других - малый бизнес, недавно вышедший на рынок, но уже готовый рисковать, импортозамещать и побеждать.

«Знак качества» (логотип конкурса) победители смогут использовать в рекламе, за счет чего повышать интерес покупателей и достигать коммерческого успеха.

Исследование «Академии проблем качества» показало: получение дипломов конкурса «Лучшие товары» повышает продажи товара на 5-20%, и особенно заметен эффект для начинающих предприятий, только запускающих товар на рынок», - рассказал представитель ИД «Алтапресс».

Конкурс "Лучшие товары АК" и "Лучшие услуги АК" в ИД "Алтапресс". Дмитрий Лямзин.

Коллективный мозг

Эксперт обязан быть объективным, объясняет Ольга Демеденкова. Иначе экспертизе не будет доверять. При этом у каждого из специалистов может сформироваться личное представление о товаре.

Хотя бы потому, что он сам может быть (или является) его потребителем. Поэтому-то в комиссии участвуют семь человек, а их оценки при подведении итогов усредняются. Как выставляется оценка?

«В первую очередь мы изучаем информацию, которую предоставило на конкурс предприятие вместе со своей продукцией. Это анкеты самооценки, протоколы испытаний, сертификаты, другие документы. Изучаем сведения о новизне технологического процесса», - продолжает эксперт «Алтайского ЦСМ».

Еще один важный критерий оценки – система менеджмента качества. Если она на предприятии есть, значит, производство организовано правильно, выпуск некачественной продукции за пределы исключен. А если брак все же появится, он будет изъят из оборота.

Конкурс "Лучшие товары АК" и "Лучшие услуги АК" в ИД "Алтапресс". Дмитрий Лямзин.

«Процесс экспертизы может потребовать больше времени из-за неполных сведений - в этом случае мы связываемся с изготовителем, получаем пояснения. Кроме того, можем обнаружить какие-то несоответствия. Тогда обсуждаем, как к этому относиться, не вводит ли информация потребителя в заблуждение», - рассказывает эксперт.

Итоги подведут к началу августа. В зависимости от полученных баллов товары получат звание лауреата или дипломанта I и II степеней.

Конкурс "Лучшие товары АК" и "Лучшие услуги АК" в ИД "Алтапресс". Дмитрий Лямзин.