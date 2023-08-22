"Температура плюс 50. Все как мы любим»: Пригожин впервые после мятежа опубликовал видео

Вполне возможно, что запись ролика проходила в Африке — на кадрах видна саванна.

Однако Пригожин не уточнил, где находятся бойцы ЧВК, указывает "Коммерсантъ". Но судя по тому, что в месте пребывания "плюс 50 градусов", скорее всего, речь идет об одной из африканских стран.

Комментаторы заметили, что автоматическая штурмовая винтовка снята с предохранителя.

Ранее Евгений Пригожин сделал важное заявление о планах ЧВК после передислокации в Белоруссию. По его словам, он решил сделать белорусские вооруженные силы второй армией мира.

После подготовки основные силы компании направятся в Африку. Однако вероятность возвращения «музыкантов» в зону боевого соприкосновения СВО тоже исключать нельзя, уточнил Пригожин.

Мятеж

Ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах России усилили меры безопасности. В результате бойцы ЧВК "Вагнер" покинули Ростов, а президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным.

Президент РФ выступил с официальным обращением. Полный текст можно прочитать здесь. Лукашенко прокомментировал военный мятеж и призвал не делать ни из кого героев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин виделся с Евгением Пригожиным 29 июня.

Представитель Кремля рассказал, что на встречу президент пригласил 35 человек: командиров отрядов и руководство ЧВК "Вагнер".

Встреча длилась почти три часа, а подробности Песков раскрывать не стал.

Также глава Росгвардии Золотов объяснил, почему бойцы продвигались по РФ так быстро. Он рассказал, что все силы были сконцентрированы на подъезде к Москве.

Факт

Необычная связь с немецким композитором и закрепила за ЧВК Вагнера прозвище "музыканты". Однако некоторые источники утверждают, что у истоков компании стоял офицер с прозвищем Вагнер.